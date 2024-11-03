快評：劉德華台北高歌　唱出中國人心聲

中評社快評／“一樣的淚，一樣的痛，曾經的苦難，我們留在心中；一樣的血、一樣的種，未來還有夢，我們一起開拓；手牽著手不分你我，昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人。”



上述是劉德華演唱的歌曲《中國人》中的幾句歌詞，很多人耳熟能詳，甚至也能隨著曲調哼唱。過去劉德華演唱會《中國人》常是保留曲目，但很少像這一次演唱這樣引起這麼大的關注。因為演唱的地點是台北，當前兩岸的氣氛又不好。



劉德華台北演唱會星期四因台風臨時取消，星期五（11月1日）晚在台北小巨蛋順利開唱，《中國人》再次響起。兩岸很多網民稱讚劉德華唱出中國人心聲；台灣一些綠營人物則神經緊張，心似乎被刺痛了。



台灣民進黨政策會執行長王義川當晚指劉德華演唱的《中國人》舞台是“非常非常中國的設計”，問這是“在中國（大陸）演唱會的畫面吧？”綠委王定宇在劉德華開唱前就以言詞進行攻擊、試圖“抺紅”。



從這幾天的情況看，綠營攻擊、“抺紅”劉德華並沒有佔到什麼便宜。其一，劉德華是“天王巨星”，粉絲中有不少是綠營支持者，甚至有綠委都買票去看演唱會；其二，《中國人》作詞李安修，作曲陳耀川、編曲塗惠元，都是台灣人；其三，演唱會唱這首歌時，到最後全場一起唱，可見引起了共鳴、很受歡迎。



劉德華得到很多人讚許，的確，他唱出了中國人心聲。