美國大選：居者有其屋？難圓的“美國夢”

中評社北京11月3日電／據新華社報導，美國民調機構蓋洛普公司一項民調顯示，持續維持高位的價格和長期存在的供應缺口，讓住房難成為高通脹之外，美國家庭當前最關注的又一個熱點問題。



2024年美國大選期間，民主、共和兩黨都為解決住房難題開出不少“藥方”。但分析人士認為，美國住房問題是系統性的，與美聯儲貨幣政策負面影響、美破壞全球產供鏈穩定以及地方政府政策缺失等因素密切相關；兩黨總統候選人提出的對策治標不治本且自相矛盾，實難奏效，只不過是將住房問題異化為撈取選票的工具。



安家有多難



對29歲的單親媽媽埃麗卡·杜瓦爾來說，每月按時繳付房租幾乎是“不可能的任務”。杜瓦爾與9歲的女兒租住在賓夕法尼亞州哈里斯堡郊外的一套一居室裡，“我絕對賺了我所能賺到的最多的錢，但這仍然顯得不夠。”杜瓦爾近期收到通知，在即將到來的12月續租期，房租每月將上漲100美元，她預計今後還會上漲。



杜瓦爾的情況並非個案。不僅租房者面臨租金上漲壓力，購房者也能清晰感受到房價上漲和供應不足帶來的樓市“瘋狂”。



年輕的埃納夫一度認為，他們夫婦2022年就能在紐約市購得一套房產，不用再租房，而時至今日，緊張的經濟環境使他們依舊處於觀望狀態。



美國互聯網房地產經紀公司雷德芬的數據顯示，今年9月全美房屋銷售價格中位數為42.7萬美元，同比上漲3.8%，且價格呈上漲趨勢。美國哥倫比亞廣播公司和輿觀調查公司今年6月聯合進行的調查顯示，30歲以下的受訪選民中有82%認為現在買房比前幾代人更難。

