進博會讓世界共享中國開放機遇與紅利

中評社北京11月3日電／據新華社報導，潮湧東方，博惠世界。第七屆中國國際進口博覽會將於5日至10日在上海舉行，繪就四海賓朋共赴共贏之約、發展之約、未來之約的絢麗畫卷。



在開放中彼此成就，在開放中共創未來。一扇“進博之窗”，展現中國與世界開放融通、共謀發展的決心和姿態，彰顯中國與世界合作共贏、共享未來的誠意和胸懷。七年來，在習近平主席的倡導和引領下，進博會越辦越好，已經成為構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台、全球共享的國際公共產品，既為深化各國互利合作、建設開放型世界經濟搭建寶貴平台，也為中國與“全球南方”國家攜手並進、共促普惠包容的經濟全球化注入動力。



以開放匯合作 讓中國大市場成為世界共享的大市場



“開放是人類文明進步的重要動力，是世界繁榮發展的必由之路。”在第五屆進博會開幕式上，習近平主席這樣闡述開放的重要意義。



作為全球首個以進口為主題的國家級博覽會，七年來，進博會“朋友圈”持續擴大，“成績單”越發亮眼，凸顯中國擴大開放的重信守諾。前六屆進博會累計意向成交額超過4200億美元；累計組織1130多家外資企業和投促機構赴各地開展精準對接，不少展商在中國開設新門店、新工廠、新研發中心。



“進博會是中國持續推動開放共贏的絕佳案例，為參會企業提供難得機遇，我們受益匪淺！”德國凱傲集團執行董事會成員郭進鵬感嘆。在他看來，進博會不只為展、不止於會，更為中外企業實現圈層互動、拓展合作半徑、共享發展機遇架起一座合作和友誼之橋。



“希望進博會加快提升構建新發展格局的窗口功能，以中國新發展為世界提供新機遇；充分發揮推動高水平開放的平台作用，讓中國大市場成為世界共享的大市場；更好提供全球共享的國際公共產品服務，助力推動構建開放型世界經濟，讓合作共贏惠及世界。”習近平主席在向第六屆進博會的致信中就進博會“三大定位”提出新要求、新期待，彰顯中國擴大高水平對外開放、推動構建開放型世界經濟的堅定決心。



一組數字見證第七屆進博會的開放新高度：企業展將繼續保持36萬多平方米的超大規模，共有129個國家和地區的3496家展商參加，國別（地區）數和企業數均超上屆，參展世界500強和行業龍頭企業達297家，創歷史新高，186家企業和機構成為七屆“全勤生”。

