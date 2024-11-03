金與正：朝鮮不放棄增強核武力路線

中評社香港11月3日電／朝鮮執政勞動黨副部長金與正強調，朝鮮絕不會改變路線，重申不放棄增強核武力路線。



朝中社發表金與正的談話，她反駁聯合國秘書長古特雷斯譴責朝鮮發射洲際導彈，指古特雷斯不公正和偏頗。



香港電台援引報導，金與正說，敵對國家形成基於核武的軍事同盟，以空前的政治軍事挑釁嚴重危害朝鮮國家安全，僅得朝鮮單方面克制，朝鮮半島不會實現和平。聯合國秘書長應清楚認識到，對朝鮮半島問題的狹隘立場只會惡化地區局勢，助長反對朝鮮的美國和其隨從勢力的敵對行為。



