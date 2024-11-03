探訪洪災過後的西班牙小鎮

中評社北京11月3日電／據新華社報導，受強降雨影響，西班牙過去幾天遭遇數十年來最嚴重洪災，目前已有超過200人喪生。記者近日探訪西班牙東部巴倫西亞自治區阿爾法法爾鎮，當地大量建築和車輛被洪水淹沒，損失嚴重。



阿爾法法爾鎮位於巴倫西亞市市郊，那裡是此次洪災重災區。記者抵達後發現，洪水退去的街道覆蓋了一層厚厚的淤泥，大量店鋪和民居出現不同程度的損毀，路面上歪七扭八地停著被洪水泡過的汽車，有的車甚至堆叠在一起。



迭戈在小鎮經營一家酒吧。他告訴記者，10月29日洪水來襲當天，“我們這裡沒怎麼下雨，只是刮起大風”，這讓許多人忽略了氣象部門發布的警告。



受地形地勢影響，阿爾法法爾鎮周邊地區強降雨形成的積水波及這座小鎮。29日晚6點半左右，許多人在下班回家的路上發現路面開始出現積水，且水位迅速上漲。“洪水來得非常快，很多人甚至沒時間做出反應，便被困在車裡。”小鎮居民安娜·烏特斯特羅姆說。



烏特斯特羅姆在鎮上一個家居店工作，她告訴記者，當晚有300多人來店裡避難，“當時的情形非常混亂”，每個人的臉上都寫滿恐懼不安。



洪水讓當地供電供水和通信一度中斷，多條公路通行受到影響，截至11月1日，仍有部分受災嚴重地區只能步行抵達。首都馬德里和巴塞羅那通往巴倫西亞自治區的高鐵暫停運營。西班牙交通大臣奧斯卡·普恩特說，高鐵線路有望在兩周內恢復通行，但近郊鐵路線何時恢復通車暫時難以估計。



洪災發生後，當地一些超市、店鋪的商品和一些民居內的財物遭洗劫。隨著警方和軍隊救災力量進駐，社會秩序有所恢復。



記者在當地看到，一些災區居民開始著手清理淤泥、修復受損建築和設施。周邊地區的志願者也前往災區援助。西班牙社會各界還為災區民眾發起捐助活動。



西班牙政府宣布，從10月31日零時至11月2日，全國舉行為期三天的官方哀悼。西班牙首相佩德羅·桑切斯2日說，截至當天上午，洪災遇難人數已升至211人。