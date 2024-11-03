中企建設柬埔寨金港高速開通兩周年

這是9月25日在柬埔寨磅士卑省拍攝的金港高速公路（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，42歲的柬埔寨人春索披倫是旅遊巴士司機。他幸運地成為金港高速第一千萬名使用者，在11月1日舉行的金港高速開通兩周年紀念活動上獲得獎勵：未來一年內可以免費通行金港高速。春索披倫開心地說道：“感謝中國公司修建這條高速公路，又快又安全，是我們出行的最好選擇。”



春索披倫經常載著遊客在首都金邊和西哈努克港之間往返。他說：“過去我開車走國道，從金邊去西哈努克港需要四五個小時。路面不平整，耗時長，要花不少油費、養車費。”自2022年金港高速開通運營後，春索披倫就不再走國道去西哈努克港了，“現在我開車拉著來自世界各地的遊客走高速去西哈努克港，全程不到兩小時，道路安全又平坦，很方便”。



金港高速公路是中國路橋工程有限責任公司（中國路橋）按“建造－運營－移交”模式投資的項目，採用中國設計及質量標準，橫跨5個省，全長187.05公里，雙向四車道。這條高速公路通車後，從金邊到西哈努克港的車程從原來的5個多小時縮短至2個小時以內，對於優化柬埔寨路網結構、開發沿線自然和旅遊資源、帶動區域經濟發展、改善投資環境具有重要意義。



在金港高速開通兩周年紀念活動上，柬埔寨公共工程和交通大臣奔波涅指出，金港高速深受柬埔寨各地民眾的讚賞和歡迎。它連接了多個經濟特區和眾多潛力巨大的旅遊勝地，成為交通運輸和互聯互通領域的新經濟動脈，帶來了極大的社會和經濟效益。



中國駐柬埔寨大使汪文斌表示，金港高速是柬埔寨第一條高速公路，是中柬共建“一帶一路”的標誌性工程。金港高速不僅令人直觀感受到柬埔寨跨越式發展的速度與活力，更讓人深切感受到中柬互利合作的豐碩成果和美好前景，打造了中柬合作的樣板，也樹立了國際社會共建“一帶一路”的典範。



中國路橋柬埔寨金港高速公路有限公司公布的數據顯示，開通兩年來，金港高速平均日通車量達1.4萬輛，最高達3.3萬輛，切實提升了民眾出行滿意度。



金港高速公路收費員鄧索肯告訴記者，柬埔寨人非常喜歡這條高速公路，它為司機們提供了安全、便捷、高效的出行選擇，給柬埔寨人民帶來了很多好處。作為本地員工，鄧索肯很自豪能在金港高速公司工作，為柬埔寨社會做出貢獻。



金港高速公路有限公司董事長楊傑表示，公司將一如既往地致力於提升道路服務水平，助力當地就業和人才培養，促進當地社會、經濟和民生發展，為實現“深化中柬世代友誼、創造更多惠民福祉”重要目標貢獻力量。