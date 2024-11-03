進博會服務貿易區：共享新機遇　激活新動力

中評社北京11月3日電／據新華社報導，進博會是展示全球智慧和優秀商業解決方案的絕佳舞台。今年進博會服務貿易展區吸引了15家世界500強企業參展，四大會計師事務所再次齊聚，太古集團、麥蘭威典等首次亮相。



記者瞭解到，第七屆進博會服務貿易展區以數字化為軸，形成“數智鏈接、產業互聯、技術賦能、綠色低碳”四位一體的展區主題。展區從“供應鏈、產業鏈、價值鏈”三維度發力，為全球供應鏈提供數字化、一體化和低碳化的管理和解決方案，從而推進產業鏈協同化、綠色化轉型。



隨著新能源汽車、人工智能、網絡信息安全、新材料、綠色低碳等新興產業的蓬勃發展，新技術、新服務、新業態層出不窮。“SGS綠色天梯”將以其層層遞進、螺旋上升的形態，引領參觀者步入一個充滿探索與發現的空間。瑞士SGS中國區總裁郝金玉表示，每年參與進博會都是一次探索新知的旅程，作為進博會的“老朋友”，SGS見證了這一盛會成長為全球共享中國市場機遇的重要平台。



作為與世界共享“中國機遇”的重要窗口，進博會已成為全球企業展示前沿技術、拓展市場廣度與深度的創新平台。德國鐵路集團全資子公司——德鐵信可緊抓進博機遇，將攜空運、海運、陸運、鐵路及合約物流等專業物流運輸解決方案，亮相服務貿易展區，旨在助力中國物流市場打造協同高效、綠色低碳的行業未來。



德鐵信可有關負責人表示，在物流與供應鏈產業數字化轉型升級的背景下，該公司將在進博會上呈現優秀的解決方案，以服務賦能汽車、工業能源、消費品零售、航空航天、醫療健康等領域。



可持續發展、數字化轉型和AI賦能將成為第七屆進博會的三大熱點話題，各大跨國企業將集中展示智慧解決方案。鄧白氏將發布首款全球企業大數據生成式AI助手——ChatD＆B，可讓用戶通過自然語言對話，數秒內快速獲取商業主體的相關信息，從而幫助企業和機構在客戶拓展等多個方面作出更可靠的決策。



不少企業在進博會平台上獲得成長的喜悅。普華永道中國公共事務主管合夥人周星表示：“普華永道‘全勤打卡’進博會。在過去六年裡，我們依托進博會強大的平台效應，收穫了豐碩成果。今年第七次參展，我們將繼續發揮專業服務機構的橋梁作用，推動中外企業在更多領域的交流和合作。”

