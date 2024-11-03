美國大選記者觀察：決戰“藍墻”的最後瘋狂

這張9月10日在美國費城總統辯論媒體中心拍攝的視頻直播畫面顯示，美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯（右）和美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在費城參加電視辯論。（圖源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，距美國總統選舉投票日僅剩三天。從民調看，共和黨總統候選人特朗普與民主黨總統候選人哈里斯依然難言勝負。民主黨是否能贏下“鐵銹帶”威斯康星、賓夕法尼亞、密歇根所謂“藍墻”三州備受關注。在選舉衝刺階段，候選人彼此攻擊更為猛烈。針對個人而非政策的“口水仗”讓不少選民感到不安。



“標語之戰”



1日晚，哈里斯與特朗普在威斯康星州密爾沃基“同台打擂”，兩處場地相距僅約11公里。威斯康星是民主黨必須力保的三個“藍墻”州之一。



所謂“藍墻”州，指美國北部靠近五大湖區的賓夕法尼亞、密歇根和威斯康星三州，曾長期為民主黨（藍色為其象徵色）穩定票倉。“墻”寓意堅實穩固。然而，在2016年總統選舉中，特朗普成功將“藍墻”三州“翻紅”，乃其最終勝選之關鍵。在2020年總統選舉中，民主黨總統候選人拜登以微弱優勢奪回三州並最終勝選。只是，儘管“藍墻”重立，民主黨對三州的“信心”已大不如前。



民調顯示，哈里斯與特朗普在威斯康星州的支持率極其接近。新華社記者日前到訪威斯康星州東北部的多爾縣。僅三萬人口的多爾縣在過去七屆總統選舉中都“投對”了最終勝者，因而被視為選舉“晴雨表”。在多爾縣中部城區一條主幹道上，隨處可見支持哈里斯和特朗普的標語牌，有時內容相左的標語甚至“背靠背”，無聲上演著“標語之戰”。



多爾縣南部有大片農場，中部小鎮集中，北部則是靠近密歇根湖的景區。這裡農業、造船等製造業根基深厚，旅遊、餐飲等服務業也發達，還有濃厚藝術氛圍，人口結構多元。記者在走訪中發現，不同背景的選民對於經濟、移民、墮胎權等問題的看法相去甚遠，而選民對其不支持的一方看法相當負面，甚至會用帶有強烈貶低甚至人身攻擊意味的語言表達不滿。



如在經濟議題上，共和黨選民認為是拜登－哈里斯政府導致了通貨膨脹，而特朗普執政時期經濟狀況顯然更好。民主黨選民則認為特朗普時期財政刺激政策也在一定程度上促使通脹飈升，而拜登－哈里斯政府已經成功把通脹降了下來。



在移民問題上，共和黨選民認為拜登－哈里斯政府的政策導致大量非法移民湧入，威脅到美國人的就業與美國社會治安。而民主黨選民傾向於認為美國就是移民國家，移民對美國發展作出巨大貢獻，應採取更開放包容的移民政策。

