權力遊戲中的“生命之爭”

10月28日，在美國密歇根州奧克蘭縣諾維，選民在投票站排隊等待參加提前投票。（圖源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，今年9月，美國媒體首次公開了2022年的一起死亡案件：佐治亞州28歲的安伯·妮科爾·瑟曼服用了墮胎藥，卻因並發症未能將所有胎兒組織從體內排出，不得不去醫院尋求常規手術。但就在那個夏天，美國聯邦最高法院推翻近半個世紀前標誌性的“羅訴韋德案”，終止了憲法對女性墮胎權的保護。瑟曼所在的佐治亞州隨即將實施刮宮手術定為重罪，任何違反該州新法律的醫生都可能面臨最高十年的監禁。這位年輕而無助的女性最終因嚴重感染，死在了治療設備完善的醫院里。



當國際社會驚訝於這樣的悲劇竟然發生在21世紀的美國時，美國民主、共和兩黨政客們卻忙於圍繞墮胎權展開的政治鬥爭。美國《紐約時報》說，當這類故事被曝光時，“政治光譜的任何一方都想要利用它推進自身政治議程”。



長期以來，墮胎在美國被認為是“爭議最大、最情緒化”的話題。隨著2022年6月“羅訴韋德案”被推翻，墮胎權議題再次成為全美焦點，也是今年美國大選的核心議題之一。然而，墮胎權在美國已經成為一個被操縱的政治符號，映射出的是唯利是圖的政黨、利益集團的滲入、反復橫跳的政客……這場“生命之爭”被政治化、黨派化，將美國社會深深撕裂。



權力遊戲



在美國，墮胎權之爭從北美殖民地時期持續至今。長期以來，主張限制墮胎、保護胎兒生命的“生命派”和支持放鬆墮胎限制、尊重孕婦選擇的“選擇派”交鋒激烈。不過，在上世紀70年代以前，美國政客對墮胎權的態度並不嚴格按黨派劃分。讓這一議題走向政治鬥爭的，是政客們發現操縱該議題有利可圖。



1972年美國總統競選期間，共和黨人尼克松以反墮胎立場吸引了社會保守派選票，最終贏得大選。此後，反對墮胎的宗教保守勢力成為共和黨迎合的主要對象，而這些勢力也想借助政黨競爭宣傳自己的宗教與道德價值觀，這讓墮胎權議題開始滑向黨派化。



隨著政黨介入，民主、共和兩黨政客開始選邊站隊，逐漸形成針鋒相對的立場——民主黨支持墮胎權，共和黨則反對墮胎權，兩黨通過“墮胎政治”拉攏不同力量、擴大各自陣營。與此同時，對墮胎權的態度成為檢驗政黨成員的“試金石”——支持墮胎權的共和黨人及反對墮胎權的民主黨人越來越難以在國會中獲得席位，黨內“異己”被排擠，兩黨立場不斷極化。美國社會宗教研究所今年5月的一份研究顯示，民主黨支持墮胎的成員比例比共和黨高出50個百分點。美國《國會山》日報對此評論說，兩黨在墮胎權上的分歧“比以往任何時候都大”。

