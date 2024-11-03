美式黨爭之下校園難有淨土

2021年9月23日，學生們進入美國加州大學洛杉磯分校圖書館。（圖源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，美國寫實經典大戲《紙牌屋》中，新總統上任後第一件事就是推動通過綜合教育改革法案。借用劇中人物的台詞，總統之所以首選教育議題，是因為“移民問題爭議太大，稅收改革又不夠搶眼，但人人都可以為孩子奮鬥”。



此劇於2013年上線開播。彼時，教育還是美國民主黨和共和黨能夠攜手合作的領域。但僅僅十多年後，教育也變成與經濟、種族、槍支暴力一樣分化嚴重的社會議題。近年來，政治極化使得美國兩黨的教育政策出現明顯“黨爭”跡象，美國2024年總統選舉兩黨候選人提出的教育綱領截然不同，甚至有專家表示“從未見（兩黨關於）美國教育的觀點如此分裂”。



美國教育的三大問題



美國在教育上的投入位於主要國家前列，然而多份民調顯示，近年來美國民眾對基礎教育和高等教育的信心普遍下降。概括來說，美國家長普遍反映的問題主要集中在課程設置、教學質量和教育公平三個方面。



一是課程設置方面的難題。美國多項平權運動興起，圍繞種族、性別認同等議題的討論變得更加尖銳，且逐漸從公共領域進入課堂。“教什麼”和“誰控制教什麼”，美國家長尤為關切。隨著家長擔心加劇、分歧增多，公共辯論乃至集會抗議時常在校園發生。



二是教學質量下降。經合組織國際學生評估項目2023年12月發布的調查顯示，2022年美國學生數學成績比2018年下降了13分，是2003年以來最低水平；超過三分之一的美國15歲學生被認為是“成績較差的學生”，這一比例在過去10年裡不斷上升。



另一項被稱為美國“國家成績單”的全國教育進展評估結果也顯示，在其2022年對45萬名四年級和八年級學生的測試中，數學成績出現了有史以來最大降幅，閱讀成績也跌回30年前水平。



三是難以保障教育機會的均等。美國是一個“教育方差”巨大的國家。一方面，美國多所頂尖大學在世界排名中名列前茅；另一方面，美國文盲率約21%，甚至比70多年前還高出不少。



同時，少數族裔和移民學生受教育機會不平等。數據顯示，非洲裔和拉美裔學生的畢業率和大學入學率普遍較低。

