在“搖擺州”密歇根，移民成美國大選關鍵詞

10月28日，在美國密歇根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。（圖源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，在美國總統選戰最後衝刺階段，民主黨候選人哈里斯和共和黨候選人特朗普在重要“搖擺州”密歇根的角逐圍繞著移民等熱點議題展開。記者近日走訪密歇根州最大城市底特律所在地韋恩縣。作為密歇根州人口最多、最“搖擺”的縣之一，這裡的選情很大程度上反映了該州總體趨勢。



位於美國五大湖地區的密歇根州處在美國製造業集中的“鐵銹帶”上，在總統選舉中有15張選舉人票。民意高度分裂使密歇根州成為總統選舉的7個關鍵“搖擺州”之一，也是民主黨人“必保不可”的3個“藍牆”州之一。由於密歇根州選舉人票數權重在“搖擺州”中高達16%，若哈里斯在該州落敗，其勝選難度將明顯增加。



從經濟政策來看，作為密歇根州支柱產業的汽車製造業衰落，加上過去四年高通脹持續影響民生，該州選民對聯邦政府頗有不滿。底特律市中心一家餐廳的黑人女服務員切爾西·威爾遜對記者表示，自己目前不確定投票給誰。“我的立場和我是黑人無關，而是因為兩個候選人都沒有為我這個階層的人做實事。”



近年來，美國國內民意對立加劇、社會矛盾加深，一定程度上致使仇外情緒在部分美國民眾中蔓延。移民政策隨之成為密歇根州選民關注的重點議題。



特朗普執政期間實施非常嚴格的限制移民政策，不僅宣揚在美墨邊境建隔離牆，還多次使用一些歧視性詞語統稱赴美移民，加劇了民眾在移民問題上的意見對立。拜登擔任總統後立即廢除了一系列被其稱為“有違倫理道德”的移民政策。作為拜登政府應對移民問題的總負責人，哈里斯曾出訪中美洲，主張通過解決移民來源國經濟社會問題，從源頭減少赴美移民人數。但相關政策未能遏制移民潮，聚集在邊境地帶的大量移民沒能得到妥善安置，所謂“更人性化”的移民政策被大量選民詬病。



在特朗普支持者看來，其移民政策恰恰是亮點。露西·蓋拉西姆雖是來自羅馬尼亞的移民，但她非常擁護特朗普嚴格的移民政策，認為這是能讓美國更安全的正確做法。

