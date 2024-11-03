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美國宣布再向烏克蘭提供4.25億美元軍援
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2024-11-03 13:09:03
中評社北京11月3日電／據新華社報導，美國政府11月1日宣布，將再向烏克蘭提供價值4.25億美元的軍事援助。
根據美國國防部當天發布的清單，這批援烏武器包括防空攔截武器、“毒刺”導彈、“國家先進地空導彈系統”彈藥、“海馬斯”多管火箭炮系統彈藥、陶式反坦克導彈等。相關資金由總統拜登行使總統行政權力直接批准，相關武器從美國國防部庫存中調取。
根據美國國防部聲明，這是自2021年8月以來，美國國防部第69次調取援烏武器。烏克蘭危機升級以來，拜登政府已承諾向烏克蘭提供價值約604億美元的軍事援助。
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