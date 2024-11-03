美國大選“月月驚奇”　民眾“步步驚心”

中評社北京11月3日電／據新華社報導，美國大選素來有“十月驚奇”一說，即選舉前的10月有時會有突發事件影響選舉結果。但2024年美國大選年的驚奇事件層出不窮，堪稱月月有“驚奇”。美國心理學會每年都會調查美國人精神壓力的主要來源，今年10月發布的報告顯示，今年的大選已成為美國民眾的一個重要壓力來源，民眾擔心選舉結果引發政治暴力，甚至導致“美國民主的終結”。這場被美國媒體預言為“史上最撕裂”的選舉即將上演，而日益緊張的政治氣氛讓美國民眾“步步驚心”。



一月：對峙！得州和聯邦政府邊境“鬥法”



1月，美國聯邦政府與共和黨人主政的得克薩斯州因移民問題發生衝突，得州國民警衛隊在美墨邊境設置帶刺鐵絲網等屏障拒絕移民進入，同時也將美國聯邦執法人員拒之門外，雙方一度引發武裝對峙。



“邊境危機”凸顯民主、共和兩黨在移民問題上的對立與撕裂，移民問題也是今年美國總統選舉和國會改選的熱點議題。此前，得州、佛羅里達州等共和黨人主政的州政府多次用大巴或飛機將非法入境移民轉運至民主黨人主政的城市，作為向民主黨發難的“武器”。“鐵絲網”“轉運移民”成為美國黨爭的縮影，兩黨政客為選舉利益不斷將移民問題推向極化和對立，深深撕裂美國社會。



二月：荒唐！前總統“帶貨”賣鞋



2月17日，美國前總統特朗普現身賓夕法尼亞州費城鞋展，化身“帶貨達人”，推介其本人同名品牌運動鞋。這款鞋售價達399美元，限量發行1000雙。就在前一天，特朗普收到紐約州“天價”罰單。該州法官裁定，特朗普因誇大淨資產欺騙銀行提供更好貸款條件須支付約3.55億美元罰款。



“特朗普被罰款”本是美國頭條新聞，不想卻被“特朗普賣鞋”搶走了“流量”，轉移了輿論焦點。美國《紐約時報》首席時尚評論家瓦妮薩·弗裡德曼在文章中寫道：人們的注意力很容易被這件事的荒唐所吸引——一個前總統，竟然在賣運動鞋！



另一方面，美國運動鞋文化盛行，許多年輕人和非洲裔“愛鞋如命”。美聯社文章指出，特朗普團隊希望特朗普可以拉攏更多年輕選民和少數族裔選民，特別是非洲裔男性。

