台軍方：陸軍機昨晚11架次逾越“海峽中線”

中評社台北11月3日電／根據《中時新聞網》報導，台“國防部”昨（2）日晚間表示，自昨下午6點20分起，偵獲包括Su-30戰鬥機、空警-500空中預警機、無人機在內20架次，進行“聯合戰備警巡”的大陸軍方各式主、輔戰機出海，其中有11架次軍機越過“海峽中線”。



“國防部”指出，這11架次大陸軍機越過“海峽中線”及其延伸線後，分別進入台灣北部、中部及西南空域，對於陸機行蹤，軍方嚴密掌握並派出軍機、艦應處。

