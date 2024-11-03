郵寄黃金類騙局多發　小心掉入“黃金坑”

黑龍江安達：郵寄黃金 只為完成刷單詐騙“任務”。（圖源：央視網） 中評社北京11月3日電／據央視網報導，金價持續上漲，讓不少人動起了投資黃金的念頭，隨之而來的是，多地近日出現了多種多樣的涉黃金新型詐騙。詐騙分子是如何挖的金陷阱？



前不久，家住黑龍江安達市的王女士收到了一份快遞，裡面是一張月餅券，上面寫著“0元領三重中秋好禮”，王女士按照要求刮開領取編碼，掃描二維碼聯繫客服領取。



被害人 王女士：第一個是洗衣液，他說給我送到家去，他也沒有問我家的地址，我以為就是騙人的，等我回家以後，我看確實是在家門口了。



王女士按照客服人員的要求，將收到的洗衣液拍照發給客服人員，隨即收到了返還的幾塊錢。隨後，王女士按對方要求，陸續完成了好幾次不同任務，都獲得了小額返利。到這裡，這場騙局還是傳統的刷單詐騙，當得知王女士的銀行卡達到了轉賬的限制額度被銀行限制交易時，詐騙分子的新手段登場了。



被害人 王女士：就說你去買黃金任務，你就選擇按照這個金額，你就買這個數額就行，不用看什麼款式什麼的。



詐騙分子讓王女士購買指定金額的黃金，郵寄到指定地點，驗收合格後，會連同之前的本金一同返還，還有數萬元的利潤。而王女士在金店購買黃金時不看款式的反常舉動引起了金店工作人員的警覺並報警，經過民警溝通、勸導，王女士幡然醒悟。



湖北武漢：中招“公檢法詐騙” 網銀給別人買黃金



類似情況也發生在湖北武漢。一對80多歲的夫婦中了詐騙分子冒充公檢法的詐騙套路。取得老人信任後，詐騙分子讓老人下載了一款可以遠程操控手機的軟件，用老人的手機銀行分四次購買了1600克的黃金。警方介入時，第一筆購買的400克黃金已經通過郵寄的方式到了廣西，處於派送未成功的狀態。



武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 陳鵬：我們和市局反詐中心，還有銀行、第三方的黃金公司進行了會商、緊急的討論，就是趕緊把老夫妻兩筆郵寄出的黃金的地址，改為我們派出所的地址。

