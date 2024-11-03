開放自信的中國，讓世界更親近

7月10日，北京首都機場邊防檢查站的民警回答外籍旅客的免簽入境問題。在“72／144小時過境免簽”等系列便利外籍人士來華的政策推動下，外籍人士中國行持續升溫。（圖源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，芬蘭總統斯圖布近日在接受採訪時，對中國將芬蘭列入試行免簽政策國家發出了“三連謝”，並表示芬企業界人士對此尤感振奮。來中國更便捷，對企業來說意味著更多發展機遇、更優發展前景，對遊客來說是與五千年文明、千萬里美景的約會。世界在中國發出的真誠邀約中看到了中國的自信，感受到了中國持續擴大對外開放的誠意和決心。



為進一步便利中外人員往來，中方日前決定擴大免簽國家範圍，自11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護照人員試行免簽政策。這是中國擴大免簽“朋友圈”的最新一輪舉措。一段時間以來，擴大免簽國家範圍等一系列便利來華人員措施的實施，成為掀起外國人來華熱潮的重要動力。據統計，今年三季度，中國各口岸入境外國人達818.6萬人次，同比上升48.8%。其中，通過免簽入境488.5萬人次，同比上升78.6%。



免簽是第一步，背後是“中國歡迎你”的待客之道。免簽證預約、免采部分申請人指紋、簽證費減免等利好政策，以及更加快捷的口岸服務，讓“中國行”更加令人心動。北京推出了《境外初次來京人員城市服務指南》，系統提供各類生活服務信息；上海在出租車和地鐵站配備外卡支付設備；成都、西安等8個城市正試點便利來華人員支付的新舉措；幾大電信運營商在主要城市機場口岸新增多個服務網點，方便外籍人員入境辦理手機號碼……這些便利措施不斷提升外國人在華旅遊生活工作的舒適度。



花徑緣客掃，國門為友開。吸引各國遊客的不僅有中國獨特的自然風光、人文景觀，還有幾千年文明積澱的物質和精神富礦。行走過阿爾卑斯山的背包客折服於黃山奇鬆、怪石和雲海打造的東方仙境；為凡爾賽宮自豪的法國人驚嘆於故宮的宏偉和壯觀；在埃及金字塔下流連忘返的歷史愛好者也被兵馬俑的“古老微笑”深深打動……不同文化對美的定義和表現方式各異，但人類對美的感知和欣賞是共通的。對博大燦爛的中華文明的審美體驗，拉近了外國客人們與中國的心靈距離。



社交媒體的普及讓中國游熱潮一浪更比一浪高。相比那些聞名遐邇的名勝古跡和山川湖泊，街頭巷尾的煙火氣和不期而遇也是旅途重要的樂趣之源。從日本小哥在上海品嘗灌湯包的沉醉表情，到歐洲夫婦在北京晨曦中朝向太極拳手的“注目禮”，無不體現著外國遊客對中國文化的濃厚興趣和敬意。這些視頻畫面廣泛傳播，吸引著更多外國遊客來探尋這個東方古國的魅力。



中國的免簽政策和便利化措施得到了國際社會的廣泛歡迎。法國外長科隆納表示，相關舉措將有力促進中法兩國人員往來和人文交流。德國《商報》報導說，這將向德國企業界釋放明確的積極信號。西班牙《國家報》網站報導指出，近段時間，中國在促進旅遊業、經濟和人員交流的同時，顯示出更大程度的開放誠意。



中國不斷擴大免簽政策範圍等一系列便利化措施，展現了中國作為一個大國的自信和開放姿態，讓世界更加親近中國，也讓中國更緊密地攜手世界。隨著相關政策的不斷深入實施，更多外國朋友來到中國感知“更開放中國”，體驗“更美好中國”，傳遞“第一手中國”，中國與世界聯繫的紐帶將越拉越緊，共同譜寫更多熱氣騰騰的人文交流佳話，創造更多活力滿滿的互利合作機遇。