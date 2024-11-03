押3千萬美元賭特朗普贏　法國神祕客：想賺錢

中評社香港11月3日電／美國大選將近，預測市場平台Polymarket的一名用戶豪擲3千萬美元，重押共和黨總統候選人特朗普勝選。不過，這位“神祕人物”受訪表示，自己只是想要賺錢，並非想操縱大選走向。若特朗普真的勝選，該神祕人士預計將獲得逾8000萬美元的回報。



總部位於紐約的Polymarket上周表示，作為對賭注調查的一部分，該公司聯繫了這位“特朗普鯨魚”。“鯨魚”是指那些非常富有，或是擁有大量比特幣的個人或組織，他們能透過交易策略影響市場走向。



《華爾街日報》報導指出，這名神祕人物是法國公民，化名迪歐（Theo），曾住美國、在銀行擔任交易員。他分別用Fredi9999、Theo4、PrincessCaro和Michie的名義，在Polymarket開設帳號，重押特朗普3800萬美元。



根據《中時新聞網》援引報導，迪歐以帳號內大約700萬美元的股票，賭特朗普贏得普選、2700萬美元押特朗普將囊括大多數選舉人團投票，340萬美元押民主黨候選人賀錦麗輸掉普選，80萬美元押賀錯失總統寶座。迪歐說，“我絕對沒有任何政治議程”，他狂押注的唯一目的，“只是為了賺錢”。



至於為何鍾情於特朗普？迪歐指出，他是基於“害羞特朗普支持者效應”而押特朗普贏，認為美國很多選民都不願向民調機構，透露他們挺特朗普。他估算特朗普的勝選機率為80%到90%，當然，“隨時都可能有意外發生”。



Polymarket報告指出，針對特朗普或賀錦麗在2024年大選投擲賭注約29億美元，其中，特朗普支持率60.3%。該賭盤呈現的大選預測，與美國許多全國民調形成鮮明對比，因為在11月5日選舉前，2位總統候選人的各項民調，幾乎處於勢均力敵狀態。