美國大選衝刺　7大搖擺州民調特朗普超前5州

中評社香港11月3日電／美國大選進入最後衝刺，通過270張選舉人票門檻的總統候選人將入主白宮，前總統特朗普與副總統賀錦麗支持度目前依然膠著。7大搖擺州為決勝關鍵，若根據538民調整合網站（Fivethirtyeight.com）截至2日的民調平均值，特朗普只要在他領先的5個搖擺州取勝，就可以287張選舉人票當選。



《中時新聞網》報導，據538網站彙整的民調平均值，在7大搖擺州中，賀錦麗領先2州，包括威斯康辛州（0.8個百分點，以下同）及密西根州（1.1）；特朗普則在5州超前，包括賓州（0.1）、內華達州（0.4）、喬治亞州（1.5）、北卡羅來納州（1.4）及亞利桑那州（2.1）。



若民調準確，特朗普只要在他領先的5個搖擺州取勝，就可以287張選舉人票當選總統，但他在這5州的領先幅度不超過2.1個百分點，仍在誤差範圍內。不過，若民調低估賀錦麗的支持度，賀有機會在內布拉斯加州拿下1張選舉人票，再囊括威州、密西根及賓州等“藍牆”3州，便可以正好270張選舉人票勝出。據538網站推估，川勝率50%，賀49%。



特朗普已在2016年及2020參選過兩次總統，當年民調皆低估他的支持度。今年為了更正確反映特朗普的支持度，各家機構調查方法大都已做了調整。但賀錦麗是首次參選總統，民調能否正確反映她的支持度，也受到關注。



截至1日上午，全美已有逾6500萬人參與提前投票，占2020年總投票數的40%，目前投票數據仍不足以準確預測最終結果。但數據顯示提前投票者多為女性，這可能對賀錦麗及民主黨陣營有利。



值得一提的是，《CNN》上周陸續公布7大搖擺州民調，則顯示賀錦麗仍有贏面，與538網站的民調平均值頗有出入。若根據《CNN》民調，賀在4州領先，包括密西根（5個百分點，以下同）、威州（6）、北卡（1）、亞利桑那（1）；特朗普在2州超前，包括喬治亞（1）、內華達（1）；兩人則在賓州以48%比48%打平。



賀錦麗只要拿下密、威、北卡、亞4州，就能讓總統選舉人票達到273張。不過，根據538網站的平均民調，特朗普在北卡領先賀1.4個百分點，在亞利桑那更超前2.1個百分點。