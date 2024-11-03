柯文哲在看守所跨年？ 前檢察官曝2關鍵

中評社台北11月3日電／北院1日裁定，台北市長任內涉入京華城案的民眾黨主席柯文哲延押2個月，檢察官出身的國民黨“立委”吳宗憲點出，重大案件的承辦檢察官，若在羈押期滿前才起訴被告，會被檢察長責罵，且為了讓當年度未偵結案件少一些，檢察官通常會在年底前盡量起訴被告，所以他認為，柯這次延押應不至於押滿2個月、發生在看守所內“跨年”的情況。



北院認為，柯文哲經訊問後，除涉犯《貪污治罪制條例》最重本刑5年以上之罪，犯罪嫌疑重大外，目前尚有共犯未到案，且有犯罪事實待偵查機關繼續偵查、釐清，再加上有湮滅證據、串證之虞，所以裁定自11月5日起延長羈押2月，並禁止接見通信。



根據《中時新聞網》報導，對於柯文哲是否會在看守所中“跨年”，吳宗憲昨（2）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，應不至於發生這種狀況，首先，若檢察官將類似京華城案的重大案件，拖到被告羈押期滿前幾天才起訴，檢察長會罵人；再來，檢察官每年的管考日期在12月31日，為讓當年度的未偵結案件少一點，檢察官們會盡量在那天之前盡可能決定是否起訴被告。



節目主持人錢怡君詢問吳宗憲，若按照他的說法，柯文哲年底前會被起訴嗎？吳沒有給出答案，只說如果自己是承辦京華城案的檢察官，會在今年底之前就把案件偵結。