陳啟昱羈押庭未到人間蒸發　南檢最快明天通緝

中評社台北11月3日電／台鹽實業前董事長陳啟昱前天（1日）在羈押庭無故未到案，突然人間蒸發，台南地院遭質疑失職縱放嫌犯，台南地檢署發拘票搜索2天杳無音訊，南檢高層私下對南院承審4法官一連串的決定頗有微詞，但最結果只能表達尊重與無奈，最快4日對陳發布通緝令。



根據《中時新聞網》報導，台鹽綠能弊案的關鍵人物陳啟昱失蹤，挑動院檢間的敏感神經，儘管台南地院2日發聲明強調並無延宕與院檢失和，卻已有人看不過去，國民黨台南市議員蔡育輝3日開炮，嘲諷台南地院法官嚴重失職，造成陳嫌落跑，是“顏色對，犯罪也沒罪”，質疑陳是親綠陣營，才被故意放走？連正發動抓人的南檢，也無奈認為正在為南院的決定“補破網”。



台南地院今年的強制處分庭皆輪由固定4名法官裁定決，但今年起多次駁回南檢包括大麻案的搜索聲請。台南地檢署檢察長鍾和憲為此事後拜訪台南地院院長沈揚仁，拜託“慎選”強制處分承審法官，沈揚仁則以審判獨立為由，不便介入。



近日再發生陳啟昱落跑案，台南地檢署私下頗有微詞，大酸4名法官駁回率高，是以“高度保障人權自居”，只能表達尊重與無言。經過2天搜索無果，南檢無奈認為“急也沒用”，今天（3日）仍持續發拘票抓人，最快4日將對陳嫌發布通緝令。