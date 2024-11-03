新研究：一種糖尿病藥能預防心血管疾病

中評社香港11月3日電／由日本京都大學研究人員領銜的一個國際團隊日前在國際學術期刊《心血管糖尿病學》雜誌發表論文說，目前被廣泛使用的糖尿病藥物鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑製劑（SGLT-2抑製劑）可以預防心血管疾病，但其效果對非肥胖的糖尿病患者可能減弱。



京都大學日前發佈新聞公報說，SGLT-2抑製劑能促進糖分隨尿液排出，減少身體吸收，目前已成為治療糖尿病的主流藥物之一。近年有不少證據顯示，與以往藥物相比，SGLT-2抑製劑還能預防心血管疾病。不過，以往的研究對象都是體質指數（BMI）平均達30的肥胖糖尿病患者，對體質指數低的糖尿病患者是否有同等功效還沒有充分研究。



新華社報導，京都大學和美國波士頓大學、哈佛大學等機構的研究人員利用日本全國健康保險協會的生活習慣病預防體檢和醫療收費明細數據庫，盡可能再現真實的臨床效果以進行分析。研究對象按服用SGLT-2抑製劑和另一種糖尿病藥物二肽基肽酶4抑製劑（DPP-4抑製劑）分組，約28萬名研究對象中有8.5萬名是體質指數低於25的非肥胖糖尿病患者。



在平均27.5個月的跟蹤期內，約28萬人中有8000人發生心血管疾病，包括心肌梗塞、腦梗塞、心力衰竭以及因心血管疾病死亡，而SGLT-2抑製劑的效果因體質指數的不同存在差異。體質指數超過25的糖尿病患者，心血管疾病風險平均降低了約8%，肥胖程度越高預防效果越明顯，而對體質指數低於25的患者預防效果就很弱。



公報說，相比以往的糖尿病藥物，SGLT-2抑製劑預防心血管疾病的作用值得期待，但患者是否肥胖會影響其效果。它對非肥胖糖尿病患者預防效果較差是整體平均值，是否存在個體差異也還需要進一步驗證。另外，本項研究使用的數據庫覆蓋的多數是有心血管疾病風險但未發病的群體，SGLT-2抑製劑對已罹患心血管疾病的非肥胖糖尿病患者有何效果也要繼續研究。