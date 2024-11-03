黑龍江發展特色冰雪旅遊　打造經濟增長點

中評社香港11月3日電／作為中國緯度最高的省份，黑龍江省擁有豐富的冰雪旅遊資源，經過多年不斷創新與發展，培育出哈爾濱冰雪大世界、“中國雪鄉”、漠河北極村等一批馳名中外的景區景點，冰雪旅遊成為拉動經濟增長的重要引擎。



11月1日，中國“最北滑雪場”漠河北極滑雪場開啟新冰雪季首滑，拉開黑龍江冰雪旅遊大幕。“在‘最北之地’滑雪，涼爽又刺激！”遼寧遊客張超全副武裝，在雪場盡情馳騁。



新華社報導，近年來，“神州北極”漠河憑藉獨特地理位置和豐富的冰雪旅遊資源，吸引越來越多揹包客前來“找北”。隨著旅遊業蓬勃發展，很多當地村民變身為民宿及餐廳老闆、導遊和攝影師。



“遊客一年比一年多，日子也越來越紅火。”在漠河市北極村開民宿的史瑞娟笑著說，現在冰雪旅遊剛開始，民宿生意就十分火爆，已有遊客提前預訂了明年元旦和春節的客房，“新民宿也在抓緊建設，希望能給更多外地遊客營造舒適的住宿環境”。



2023年至2024年冰雪季，黑龍江冰雪遊火爆“出圈”，被人們熱情地稱呼為“爾濱”。在哈爾濱冰雪大世界體驗“萬人蹦迪”，在亞布力滑雪旅遊度假區感受雪上“速度與激情”……



數據顯示，2023年11月至2024年2月，黑龍江接待遊客1.2億人次、旅遊收入1711.97億元，同比分別增長222.22%和553%，均創歷史新高，有力拉動消費內需，激發市場活力，提振發展信心。



作為黑龍江的“明星景區”，哈爾濱冰雪大世界不斷創新“整活兒”，今年7月推出大型室內冰雪項目“夢幻冰雪館”，把本是冬季限定的快樂延伸至四季：2.38萬平方米場館內可保持零下8攝氏度至零下12攝氏度的溫度；美輪美奐的冰雕雪雕和豐富多樣的冰雪娛樂項目，結合炫目的聲光電效果，讓遊客在盛夏也能感受冰雪樂趣。



記者從哈爾濱冰雪大世界股份有限公司獲悉，2024年至2025年冰雪季，哈爾濱冰雪大世界將以“冰雪同夢，亞洲同心”為主題，園區設計和建設將充分融入亞冬會元素，整體面積擴大到100萬平方米，總用冰用雪量達30萬立方米，創歷屆之最，打造更為璀璨奪目的冰雪主題樂園，為亞冬會增光添彩。



近日，距離哈爾濱約280公里的“中國雪鄉”景區迎來降雪天氣。一夜過後，新雪壓枝、草木覆白，整個雪鄉銀裝素裹，猶如童話世界。



“中國雪鄉”景區坐落於長白山脈張廣才嶺與老爺嶺交會處，山高林密，擁有“夏無三日晴，冬雪漫林間”的奇特小氣候，雪期可達7個月，雪景純淨無瑕、千姿百態，吸引無數中外遊客爭相打卡。



據介紹，“中國雪鄉”景區將持續打造全新打卡點，對既有項目進行全面提檔升級，讓其更加充滿浪漫和溫情。同時進一步優化冰雪旅遊產品供給，力求為廣大遊客帶來更高品質的冬季旅遊體驗。



記者從黑龍江省文化和旅遊廳獲悉，日前，黑龍江印發相關方案，將於11月8日開啟冬季冰雪旅遊“百日行動”，聚焦打造世界級冰雪旅遊度假勝地和冰雪經濟高地，推動有為政府和有效市場雙向發力，鞏固拓展冰雪旅遊綜合效應，發揮旅遊消費拉動經濟增長的基礎性作用，擦亮“冰雪之冠·大美龍江”冬季旅遊品牌。