﻿62教師獲優秀教學獎

頒獎禮昨日在香島中學禮堂舉行。圖源：大公報 中評社北京11月3日電／據大公報報導，“集友陳嘉庚教育基金優秀教師表彰計劃──2023／24學年優秀班主任和優秀教學獎頒獎典禮”昨日在香島中學禮堂舉行，嘉許來自華夏教育機構聯校的62位獲獎教師，感謝他們在提升學生教育質量及全面發展方面的辛勤付出。



華夏教育機構會長曾鈺成致辭，稱讚優秀班主任是青少年心靈的守護者，關注學生的學習成績，更重視學生的全面發展，從心理健康到人格塑造，從品德培養到習慣養成，無不傾注心血。



弘揚尊師重教傳統



曾鈺成續表示，優秀教學獎教師是知識的引路人，傳授知識，教會學生學習的方法，培養學生的創新思維和實踐能力。他希望得獎老師繼續發光發熱，引導學生走向成功，走向更美好明天。



教師是教育高質量發展的決定力量，集友陳嘉庚教育基金副主席陳耀輝表示，希望借“優秀教師表彰計劃”，弘揚尊師重教傳統，鼓勵具備專業素養又關愛學生的教師，引導學生樹立正確價值觀。



頒獎禮由香港華夏教育機構、班主任工作研究會主辦，香島中學、香港教育科學研究院協辦，獲集友陳嘉庚教育基金贊助，中聯辦教科部三級調研員顔為之、集友陳嘉庚教育基金副主席陳耀輝、華夏教育機構會長曾鈺成大紫荊勳賢、副會長招祥麒等主禮。



出席頒獎禮的還有華夏教育機構秘書長詹華軍、漢華中學校長關穎斌、福建中學校長吳宏基、福建中學（小西灣）校長梁健文、培僑小學校長吳佳筠、秀明小學校長曾嘉文等華夏教育機構十四間聯校代表。