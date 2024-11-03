﻿渠務署開放日　參觀污水廠認識科技治水

渠務署將於11月16至17日在沙田污水處理廠舉行開放日。圖為今年初渠務署開放日。圖源：大公報 中評社北京11月3日電／據大公報報導，特色渠蓋近年成為旅遊打卡點，渠務署早前舉行“好蓋有您”特色渠蓋設計比賽，從2600份參賽作品中挑選出98份入圍作品，將於下周六起一連兩日、在沙田污水處理廠舉行的渠務署開放日展出。開放日設有五大主題展區，讓市民深入認識渠務署如何透過科技治水，加強防洪和污水處理服務方面的工作。



今年開放日以“科技治水”為主題，現場設有五大主題展區，分別為“創新與機器人專區”、“可持續發展專區”、“研究及發展專區”、“防洪專區”和“污水處理技術專區”。各展區均設有展板和實體模型。場內並提供公眾導賞團，由渠務署人員帶領參觀沙田污水處理廠內的設施，有意參觀者可於每日上午9時30分起，於廠內報名參與導賞團，名額有限，先到先得。污水廠內不同設施亦增設“自助探索點”，由當值渠務署人員作定點講解。



本月16日及17日免費開放



渠務署早前舉辦“好蓋有您”特色渠蓋設計比賽，所有得獎及入圍作品將於場內展出。有關作品均以各區景物為創作靈感，游人可透過展出的作品欣賞各區特色。場內並設有多個特色“打卡位”供市民拍照留念，包括渠務署吉祥物“下水水”的立體模型和大型渠蓋藝術裝置作品等。



開放日於11月16至17日（星期六及日）、每日早上9時30分至下午5時舉行，費用全免，毋須預約。為方便市民前往活動場地，渠務署將提供免費穿梭巴士，於開放日期間接載市民往返會場和港鐵大學站及沙田站，約每15分鐘一班。場內不設泊車位。渠務署提醒，展場內有飲用水提供，游人可自備水樽。