青年民建聯辦事處開幕　推四大發展措施

青年民建聯首個辦事處昨日正式開幕，同時宣布四項重大發展措施。圖源：大公報 中評社北京11月3日電／據大公報報導，青年民建聯（青民）首個辦事處昨日正式開幕，同時宣布四項重大發展措施，標誌著青民進入新發展階段。四大措施包括升格為支部、建立首間辦事處、提出“服務青年、成就未來”作為新時代口號、聚焦專業界別青年工作。



加大投入資源 擴大服務範圍



青民主席劉毅在開幕典禮上宣布，青民將由委員會升格為支部，成為民建聯的第20個支部。這一舉措將進一步加大資源投入，擴大影響力和服務範圍，提升運營效率和決策能力。劉毅表示，這一升格體現了民建聯對青年工作的重視，也標誌著青民由平台化向實體化運作的轉變。



劉毅還透露，青民將以“服務青年、成就未來”作為新時代口號，這一口號與習近平主席對香港青年的關注和期望相呼應。劉毅強調，青年是香港的未來，青民將致力於為青年提供多種職業生涯規劃服務，助他們成為“同事”，並推出系列講座，與專業青年共同學習進步。



為了更好地滿足不同行業青年的需求，青民將設置五個不同的小組工作，包括專業小組、創業科技創新小組、學術小組、社福小組及金融工商小組。這些小組將以項目化和平台化的方式運作，提供針對性的活動，如專業指導、技能提升、行業講座等，以滿足不同青年的專業發展需求。



青民的首間辦事處也正式開幕，將成為專業界別青年朋友的“青年客廳”，提供一個溫馨、專業和便捷的服務空間，促進青年之間的交流和合作。這一舉措將進一步加強青民與青年之間的聯繫，為青年提供更多發展機會。