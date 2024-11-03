﻿謝展寰：冀青少年將環保概念融入生活

中評社北京11月3日電／據大公報報導，昨日（2日）是第十九屆國際環保博覽公眾日，環境及生態局局長謝展寰出席“與環境及生態局局長對話”環節，與400多位來自不同學校及制服團體的青年人交流和分享香港的生態之美和各類環保議題。謝展寰說：“我希望大家珍視香港生態之美，攜手為自然保育出一分力。”



活動首先播放由環境及生態局（環境局）和環境保護署聯同國家生態環境部宣傳教育中心製作的《遇見美麗中國》的精華片段，以及由環境局製作的《美麗香港系列》首集“美麗香港海灣”，展示國家與特區政府在環境保護和自然保育方面作出的努力及成果。



自然生態比例超越不少城市



謝展寰指出，香港不單是高度發展城市，也致力保護自然生態。香港亦擁有《拉姆薩爾公約》指定的國際重要濕地、香港聯合國教科文組織世界地質公園等。這個比例比很多與香港經濟發展相若的城市優勝，是我們的重要資產。



海域方面，香港的海岸線長約1200公里，海域總面積超過1600平方公里，雖然只占全國海洋面積不足百分之一，卻擁有多處美麗海灣及全國四分之一的海洋物種，而香港的海洋石珊瑚種類多達80多種，比整個加勒比海的總和更多。這裡的雀鳥種類超過580種，占國家全國總數約三分之一。



除了“與環境及生態局局長對話”環節外，來自香港天文台、機電工程署、土木工程拓展署、漁農自然護理署、環境保護署等的講者在環保講座中與市民分享環保資訊和知識，提升公眾的環保意識。