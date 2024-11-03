﻿香港非遺深圳“邂逅”故宮館藏

左圖：以《千里江山圖》為靈感設計圖案的長衫。右圖：以《千里江山圖》為主題的紮作作品。圖源：大公報 中評社北京11月3日電／據大公報報導，此次活動是香港出版總會在香港特區政府文化體育及旅遊局文創產業發展處的指導及資助下，延續2023年的成果、第二次參與深圳讀書月，並將通過一系列的導賞、示範、工作坊、作家分享等免費文化活動，與香港及深圳市民分享閱讀樂趣，營造雙城閱讀氛圍，為兩地民眾提供多元化的文藝體驗，活動持續至24日。



紮作呈現《千里江山圖》



在深圳深業上城二樓，一連串的香港非遺作品貫穿整個空間。部分展品由香港非遺傳承人特別為這次展覽製作，創作靈感來自北宋畫家王希孟畫作《千里江山圖》。



在展廳的一端，擺放了若干相連的屏幕，《千里江山圖》在其中浮現流動，這幅長長的畫卷在新媒體形式的播放下異常生動。而屏幕下錯落放置著大大小小的、黃綠色的“山峰”——這便是香港雄獅樓美術紮作創辦人許嘉雄帶來的以《千里江山圖》為主題的紮作作品。



紮作以竹、竹篾、紗紙及絹布等為物料，扎成立體造型，再經上色繪畫和加工而成。這種技藝，在香港流傳甚廣，展現了中華文化豐富的內涵。今次，藝術家將紮作的“江山”與電子版的“江山”放在一起，傳統與科技相互呼應，搭配得相得益彰。



“此次我們與故宮博物院進行了深度合作，向他們借出一批精品的復刻版，再用我們的非遺技藝把文物的精髓，用另外的方式表達出來，最終的作品就是兩種文化的結晶。”香港特區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震認為，民眾參觀後，會對香港的非遺技藝有新的理解，也會吸引更多人關注這些技藝的發展，“對推動文創產業將有非常大的幫助。”



香港中式長衫受關注



活動中，8件華麗的長衫引得觀眾頻頻駐足、拍照，這是由香港理工大學時裝及紡織學院與香港長衫協會帶來的作品。



現場，香港理工大學時裝及紡織學院助理教授暨香港長衫協會理事吳國禧穿著一件黑色的香雲紗長衫，為參觀者介紹衣服：“這一套女士長衫是根據《千里江山圖》進行圖案設計的。”衣服用到了長衫的剪裁、盤扣的製作等非遺技藝，“近些年漢服火爆足以證明，香港和內地的年輕人都很喜歡傳統文化。長衫不僅在年代上更貼近現在的時代，相比唐朝、宋朝的服裝更加實用、方便生活，所以我們有自信長衫會逐漸走進日常生活之中。”



為了讓更多人關注長衫，吳國禧和團隊成員們也在不斷進行改良、創新。“我們推廣的時間不算長，這也是我們第一次來深圳展出，希望借此機會讓內地朋友關注並喜歡上香港中式長衫。”