﻿香港博物館節月內呈獻70項藝文活動

嘉賓出席“香港博物館節2024”開幕節目“繽Fun博物館嘉年華”。圖源：大公報 中評社北京11月3日電／據大公報報導，由康樂及文化事務署（康文署）舉辦的“香港博物館節2024”昨日在香港文化中心露天廣場舉行開幕儀式。踏入第10年，博物館節今年繼續以“香港有歷史.藝術.科學.博物館”為主題，於11月期間在轄下的博物館及藝術空間推出70多項精彩節目，期望觀眾能感受香港豐富而獨特的文化歷史和藝術多元面貌，體驗另類博物館之旅。大部分活動免費，歡迎市民即場參與。／大公報記者 徐小惠



開幕儀式伴隨“躍動醒獅”表演展開，康樂及文化事務署署長劉明光主持開幕儀式並為醒獅點睛。劉明光表示，回應“十四五”規劃綱要，香港將繼續推動博物館多元化發展，推動香港成為中外文化藝術交流中心。他提到，“今年我們同12家大灣區的博物館組成粵港澳大灣區博物館聯盟，今次的博物館節我們也特別和深圳博物館合作，在深圳分會場舉辦活動。”此外，他還提到，今年開幕嘉年華以“中華文化”為焦點，透過多元化的表演項目及互動工作坊，推動中華文化與歷史傳統的發展和傳承，於不同層面擴闊市民的知識領域。



作為揭幕活動，“繽Fun博物館嘉年華”於昨日和今日（11月2至3日）在尖沙咀文化中心露天廣場、香港藝術館、香港太空館、梳士巴利花園舉行，節目內容豐富，包括各項非物質文化遺產（非遺）項目。現場可見，非遺辦事處的“花鈕展藝”示範及工作坊、“親親舞獅”互動攤位及“獅頭吊飾”工作坊攤位均十分熱鬧，市民爭相與獅頭拍照“打卡”，亦嘗試舞動獅頭以及製作醒獅吊飾，體驗這項結合武術和表演藝術的非遺項目。昨日下午嘉年華還邀得資深木偶戲劇團帶來《大名府》《鐘馗醉酒》《孫悟空三打白骨精》等經典劇目。