中評社北京11月3日電／網評：廣泛凝聚共識、充分調動一切積極因素



來源：人民網 作者：嘉佑



共識是奮進的動力。進一步全面深化改革，理應盡最大可能謀求共識、贏得共識，得到更多支持、爭取更多主動。



“廣泛凝聚共識、充分調動一切積極因素，對順利推進改革十分重要。”在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班開班式上，習近平總書記發表重要講話強調，“要把學習貫徹黨的二十屆三中全會精神不斷引向深入，引導全黨全國人民堅定改革信心，更好凝心聚力推動改革行穩致遠。”堅定改革信心、把准改革方向、強化改革責任、匯聚改革合力，必能更好推動各項改革舉措精準落地見效。



共識在宣講中凝聚，思想在學習中升華。黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出一些重大理論觀點，做出一系列改革部署，廣大幹部群眾很是關心“怎麼看、怎麼辦”。對理論問題，需加強學習；對基層和群眾關切，需做好宣講。比如，中央宣講團成員走進雲南省澄江市右所鎮馬房村，有人提問：“怎樣做好藕產業，賺到更多錢？”相關同志從全會關於壯大縣域富民產業、完善鄉村振興投入機制等舉措談起，結合當地資源禀賦和優勢，在延伸產業鏈、做好農文旅融合等方面給出針對性建議，贏得陣陣掌聲。及時解疑釋惑，回應社會關切，有利於廣泛凝聚共識，築牢全黨全社會共抓改革的思想基礎、群眾基礎。



“正確的道路從哪裡來？從群眾中來。”改革攻堅、破題解難，同樣需要從群眾中汲取智慧，畫好最大同心圓。為了人民而改革，改革才有意義；依靠人民而改革，改革才有動力。推行河長制、湖長制、林長制，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，發揮基層立法聯繫點的作用……改革創新的活力蘊藏在基層和群眾中。充分尊重群眾的首創精神，抓住人民最關心最直接最現實的利益問題推進重點領域改革，不僅能在凝聚共識中找准改革方向，而且能充分激發各方力量。“沒有人民支持和參與，任何改革都不可能取得成功。”衹有把各方面積極因素充分調動起來，找到最大公約數、提高政策精準度，才能形成改革創新的合力，奮力打開改革發展新天地。



改革免不了動奶酪、觸利益，也需要真刀真槍，拿出自我革新的勇氣。越是如此，廣大幹部群眾越需要講政治、顧大局、守規矩，正確對待改革中的利益關係調整和個人利害得失。從這個意義上說，廣泛凝聚改革共識，是引導社會各界理解改革、支持改革、參與改革的過程。衹有大家看得清、認得准、想得透，才能不斷增強推進改革的思想自覺和行動自覺，努力當好改革促進派和實幹家。



上下同欲者勝。新征程上，錨定進一步全面深化改革的總目標，調動一切積極因素，堅持上下一條心、左右一盤棋、內外一股勁，14億多中國人民擰成一股繩，行動起來，齊心協力、一往無前，就一定能夠推動改革沿著正確的方向行穩致遠。