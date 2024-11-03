中評社北京11月3日電／網評：我們的改革是有方向、有原則的



來源：人民網 作者：紀雲格



“我們的改革是有方向、有原則的。”在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班開班式上，習近平總書記深刻闡釋了進一步全面深化改革的一系列重大理論和實踐問題，強調“守正創新是進一步全面深化改革必須牢牢把握、始終堅守的重大原則”，為我們堅定改革信心、凝心聚力推動改革行穩致遠提供了重要指引。



舉什麼旗、走什麼路、向什麼目標前進，這是事關根本、事關長遠的問題，也是改革必須首先要搞清楚的。我們當然要高舉改革旗幟，但我們的改革是在中國特色社會主義道路上不斷前進的改革，既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路。黨的十八大以來，正是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們錨定改革總目標、發揮歷史主動精神，突出制度建設這條主線，通過全面深化改革完善各方面制度，推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，確保改革在正確的方向上穩步前行，取得了舉世矚目的歷史性成就。



守正創新是我們黨在新時代治國理政的重要思想方法，也是進一步全面深化改革的重大原則。守正才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，創新才能把握時代、引領時代。堅持守正創新，首先就要對改什麼、不改什麼保持頭腦清醒、做到心中有數。堅持黨的全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義、堅持人民民主專政，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，這些都是管根本、管方向、管長遠的，體現黨的性質和宗旨，符合我國國情，符合人民根本利益，任何時候任何情況下都不能有絲毫動搖。守正和創新是辯證統一的，衹有守正才能保證創新始終沿著正確方向前進，衹有持續創新才能更好地守正。要堅持守正和創新相統一，該改的堅定不移改，不該改的不改。