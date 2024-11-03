德國性別自決法案生效　一年可“變性”一次

中評社香港11月3日電／當地時間11月1日，德國“性別自決”法案生效。星島網報導，德國人將可於當天起，自由更改官方記錄上的姓名和性別，甚至可以一年更改一次。更改性別毋須醫療證明、司法命令或任何報告。目前，當局已接獲至少1200份申請。自稱女性的跨性別者，可自由出入女廁，女更衣室，女浴室等公共設施。



根據此法案，德國人的性別不再根據生理特徵決定，而是取決於個人意願。成年德國人將可以選擇4種性別，包括男性、女性、雙性、無性別。另外，個人亦可以自由改名，以便選擇更適合自己性別的名字。