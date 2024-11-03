澳洲政府擬減免160億澳元學生貸款

中評社香港11月3日電／澳洲總理阿爾巴內塞宣布，政府計劃減免約300萬人的高等教育貸款，涉及約160億澳元的學生債務。他說，措施將幫助目前背負學生債務的人，政府也將致力在未來幾年，為學生提供更好的待遇。



香港電台報導，澳洲政府表示，措施相當於平均背負2萬7600澳元學生貸款畢業的學生，每人可減輕5520澳元的負擔。當局又計劃削減他們每年必須償還的金額，並提高開始還款的門檻。



新措施是5月預算案的一部分，預算案還包括減輕生活成本、加強投資以壓低藥品價格等。