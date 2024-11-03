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西班牙國王將到訪巴倫西亞災區 居民做義工
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2024-11-03 17:24:57
中評社香港11月3日電／西班牙東南部洪災增至最少214人死亡，包括兩名中國公民，仍有大量民眾失蹤。當地傳媒報導，國王費利佩六世和王后萊蒂齊亞今日將會到訪重災區巴倫西亞自治區。
香港電台報導，數千名救援人員繼續在災區清理，並尋找失蹤者。不過，外國通訊社報導，在部分城鎮見不到任何士兵，居民自行在家中清除淤泥，消防員就從地下停車場及隧道抽走積水。
在巴倫西亞市中心，大批居民自發做義工，排隊領取水桶、拖把、食物和水等物資，再登上巴士前往受災最嚴重的地區，不少人對政府反應緩慢感到憤怒。
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