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匈牙利國會主席克韋爾將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-11-03 17:35:27


　　中評社香港11月3日電／新華社報導，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，匈牙利國會主席克韋爾將於11月5日至12日率團訪華。

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