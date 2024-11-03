以軍抓獲真主黨成員？黎政府稱海軍官員遭綁架

中評社北京11月3日電／據以色列媒體2日報導，以色列突擊隊1日深夜在黎巴嫩北部實施行動並“抓獲”一名黎巴嫩真主黨成員。黎巴嫩政府證實一名海軍文職官員遭綁架。黎總理納吉布·米卡提要求黎外長就此事向聯合國安理會提出緊急申訴。



新華社援引《以色列時報》2日報導，被以方“抓獲”的這名黎巴嫩真主黨成員已被轉移到以色列境內，並接受以軍事情報局的問詢。以色列這次行動的地點位於黎北部腹地，此前以軍行動大多在黎南部展開。



據黎巴嫩國家通訊社2日報導，黎看守政府公共工程和交通部長阿里·哈米耶說，被綁架的男子叫伊馬德·阿姆哈茲，是黎巴嫩海軍文職官員。哈米耶說，正在與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）保持溝通，因為“聯黎部隊一直對黎巴嫩海岸從納古拉到阿里達地區開展定期巡視”。



部分黎巴嫩媒體2日報導稱聯黎部隊幫助以色列海軍登陸。聯黎部隊副發言人坎迪絲·阿迪爾2日在社交媒體上說，該部隊“沒有參與任何綁架或其他侵犯黎巴嫩主權的行為。散佈虛假信息和謠言是不負責任的，會使維和人員面臨風險”。



黎巴嫩國家通訊社報導，黎總理米卡提呼籲就黎公民被綁架一事盡快查明真相。米卡提已聯繫黎軍方和聯黎部隊官員，並要求黎外長阿卜杜拉·布·哈比卜就此事向聯合國安理會提出緊急申訴。



目前，黎真主黨尚未就遭綁架者是否是其成員作出表態。