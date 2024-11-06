智峰：如何推動兩岸媒體合作？五點建議

江西日報副社長智峰。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月6日電（實習記者 姜寧）江西日報副社長智峰在第五屆兩岸媒體人峰會上表示，眾多共同的文化元素構成了各民族團結向心的重要動力。兩岸媒體應通過協同合作，推動兩岸關係的穩步向前。



智峰首先指出，兩岸同屬中華民族，這是基於歷史文化、血緣等方面不可辯駁的事實。中國人自古以來就具備著對大一統思想的深厚情感和歷史實踐，同時中華傳統文化中天下大同的理念和儒家思想對國家統一又有強烈的推動作用。諸多的共同文化要素也是各族人民一心向國的重要力量。兩岸媒體可通過協作深化信息共享與文化傳遞，以增強兩岸人民之間的相互理解與信任。此外，媒體的聯合合作有助於為兩岸關係的和平進展創造積極的輿論環境，從而推動兩岸關係的持續發展。



智峰也提到，僅僅在今年，兩岸媒體就通過聯合採訪、交流研討等多種形式的活動，在積極促進文化交流、推動鄉村振興和加強經貿合作方面發揮了重要作用。比如，4月的“行走都市圈·聚焦出彩中原”2024兩岸媒體聯合採訪活動深入鄭州、許昌、開封、新鄉等地；7月，首屆海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪活動在中國傳媒大學舉行；9月，兩岸媒體“雙城記”聯合採訪活動在川渝兩地進行，實現了雙向奔赴。

