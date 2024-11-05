陳國祥答中評：兩岸媒體共融需站穩立場

台灣“中央社”前董事長陳國祥。（中評社 姜寧攝） 中評社北京11月5日電（實習記者 姜寧）以“新變局下的兩岸媒體融合發展”為主題的第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京舉行，兩岸110餘名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表等參加。會後，台灣“中央社”前董事長陳國祥接受中評社記者的採訪。



陳國祥是資深的台灣的新聞工作者，退休後作為專欄作家專事寫作，涉及國際政治和兩岸關係等話題。他曾參與多次的兩岸新聞交流活動，現在也仍舊十分樂意參與與兩岸相關的交流研討活動。



談及現今參加兩岸新聞活動與之前的感受變化時，陳國祥認為現在大陸媒體還是表現出希望促進兩岸交流的意願，然而近年來台灣中立客觀的媒體減少了，更多媒體綠化、跟著民進黨走了，所以兩岸的新聞交流就變得比較困難。



同時，陳國祥也指出，“這種現象不必然代表未來不會改變”。一方面，需要積極促進新聞媒體實踐專業理想、堅持專業原則，特別是大陸新聞媒體需要站穩立場，展現出新聞媒體應有的風範。這樣台灣的媒體自然會被吸引過來，相信對方身上有值得學習或交往的優勢。另一方面，需要讓兩岸，尤其是台灣媒體增進對“兩岸同屬一個中國”的認同，那麼兩岸的交流就能夠持續進行並且不斷壯大。

