林淑黛答中評：兩岸媒體共融可從文化入手

旺報副社長林淑黛在第五屆兩岸媒體人峰會上發言。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月5日電（實習記者 姜寧）以“新變局下的兩岸媒體融合發展”為主題的第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京舉行，兩岸110餘名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表等參加。會後，旺報副社長林淑黛接受中評社記者的採訪表示，即使兩岸局勢面臨新的挑戰，但媒體還是可以做到互相尊重、求同存異，這個“同”指的就是文化。同時，她也認為兩岸同胞應通過文化交流來增強民族認同和文化認同，文化是兩岸交流最好的切入點之一。



林淑黛介紹，旺報創辦已有十多年了，是第一份以報導兩岸，促進兩岸四地互相瞭解而創立的報紙，因為過去台灣報導大陸的新聞和媒體比較少，所以旺報的創立是為了讓更多台灣人能夠知曉大陸的情況。旺報現在每天出刊兩大版，並中國時報一起發行，同時也作APP和網絡版。林淑黛說她能夠深刻的感受到當前的形勢變化的快速和艱難。媒體受到的局限也越來越多。



談到未來兩岸媒體融合發展的方向，林淑黛認為，即使兩岸局勢面臨新的挑戰，但媒體還是可以做到互相尊重、求同存異。這個“同”指的就是文化。兩岸有共同的五千多年的文化一脈相傳，兩岸的合作也可以從文化議題開始。這種合作可以有很多面向，比如針對文化內容一起採訪、交換內容、做交流活動和各種演出，一起說好中華文化的故事。林淑黛說：“媒體本身就是一個傳播的平台。兩岸一起做一些事，透過事件讓更多的老百姓知道，這就是在傳播我們共同的認同了。”



林淑黛提到，兩岸同胞應通過文化交流來增強民族認同和文化認同，她也認為文化是兩岸交流最好的切入點之一。兩岸的媒體都是本著善意積極推進共同交流，從現在能做的事情做起，也就是通過更多的文化議題和文化交流推動兩岸媒體共融。

