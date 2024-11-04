快評：台灣緊盯美國大選進展　怕成“棄子”

中評社快評／美國大選將於當地時間11月5日開始正式投票，選舉結果不但影響美國內政走向，也將決定新的全球秩序。最新民調顯示，哈里斯和特朗普支持度不相上下，鬥得難解難分。身處中美博弈磨心的台灣正緊盯美國大選進展，忐忑不安。



此前，哈里斯、特朗普均在公開場合談及台海問題，哈里斯未承諾協防；特朗普則公開指台灣尋求美國的保護，必須繳納“保護費”。外媒報導，這一切讓台灣人擔心，新的美國總統，特別是如果特朗普獲勝，再次入主白宮，他可能不會協防台灣，甚至不會向台灣提供實質性的援助。



不管是哈里斯或特朗普，他們奉行的都會是“美國優先”，台灣是否隨時從“棋子”變成“棄子”，又成話題。美國《國會山報》近日引述台灣一名外交官員的話說，不相信台灣會被放棄，但“我們對這種不確定性感到擔憂。”



台灣和許多美國的西方盟友一樣，正以忐忑不安的心情關注和等待美國大選的結果。



大陸則不斷增強軍事部署，提升對台海局勢的掌控力、影響力。台灣軍方3日表示，當天偵測到35架次的大陸軍機越過傳統的“台海中線”，飛臨台灣南部空域，然後進入太平洋進行訓練，其中包括戰鬥機和轟炸機。這是台灣連續第二天發現大陸軍方在台灣周邊海空域進行密集活動。



