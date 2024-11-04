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專家在廈共話亞太經濟合作與兩岸融合發展
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2024-11-04 10:52:36
開幕式現場
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中評社北京11月4日電／當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵階段。黨的二十屆三中全會對全面深化改革做出系統部署，強調完善高水平對外開放體制機制，堅持推進以開放促改革，要求穩步擴大制度型開放，優化開放合作環境，積極參與全球經濟治理體系改革；優化區域開放布局，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展。為進一步學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神，11月2日上午，第七屆亞太區域經濟合作與兩岸融合發展學術研討會在廈門理工學院開幕。
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