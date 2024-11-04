李強在上海調研技能人才工作

11月3日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在上海調研職業教育和技能人才培養工作。這是李強在上海南湖職業技術學院調研。（圖源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強11月3日在上海調研職業教育和技能人才培養工作。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記相關重要指示精神，積極適應經濟社會發展需要，大力加強職業教育和技能人才培養，弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，努力造就更多高素質技能人才，為高質量發展和高品質生活提供堅實支撐。



李強首先來到上海南湖職業技術學院，走進實訓基地察看學生現場操作，瞭解學生就業情況，聽取學院專業建設等匯報。李強指出，當前經濟社會發展對技能人才的需求更加迫切，各行各業都離不開能工巧匠。要深化產教融合、校企合作，根據社會需要和產業發展實際優化學科專業設置，強化技能實操鍛煉，提高職業教育質量，促進人才供需高效匹配。要配備更多技能高超、熱愛教研的教師，創新教學模式和方法，讓學生既掌握一技之長又增強綜合素質，提升適應市場變化能力。要把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，瞄准科技前沿和國際一流，培養更多理論素養高、實踐能力強的“高精尖缺”技能人才，助力實現高水平科技自立自強。李強說，養老、托育、醫療護理等服務需求日益增長，要大力加強相關領域技能人才培訓，提升專業化、職業化水平，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次民生需求，有效擴大就業、促進消費。

