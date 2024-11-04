福建持續加強幹部管理培育

廈門市同安區紀委監委把幹部隊伍建設擺在突出位置，從理論武裝和業務實訓兩方面入手，幫助年輕幹部補短板、強弱項。圖為近日，該區紀檢監察幹部開展案後復盤，交流工作心得。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，“全省紀檢監察系統新進年輕幹部較多，新時代新征程偉大而艱巨的黨的自我革命事業，對幹部政治素養、工作作風、業務能力等方面都提出了新的更高要求。”日前，福建省紀委監委相關負責同志調研瞭解幹部隊伍建設現狀。著眼於打造一支高素質專業化紀檢監察隊伍，該省紀委監委不斷探索幹部教育培訓的新形式、新方法、新路徑。



持續強化理論武裝，福建省紀委監委把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想作為幹部教育培訓的主題主線，全方位、深層次、多角度宣傳解讀，教育引導紀檢監察幹部堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。



聚焦現實工作中一些紀檢監察幹部存在的知識弱項、能力短板、經驗盲區，福建省紀委監委通過深化落實“入職第一課”、“訂單式”培訓和“師徒幫帶”3項機制，把補短板與提素質結合起來，統籌謀劃、一體推進，不斷提升幹部能力素質，助力幹部成長進步。



上好“入職第一課”，幫助走穩履職第一步



今年6月，福建省紀委監委機關組織新進紀檢監察幹部參觀省黨風廉政警示教育館，不少幹部在參觀後表示，作為“新人”，這是一次深刻的黨性教育和思想靈魂洗禮。



福建省紀委監委把年輕幹部培養擺在突出位置，為新入職紀檢監察幹部推出“入職第一課”培訓“套餐”，從思想淬煉、警示教育、業務學習等方面著手，拓展以“舉辦一期入職培訓、明確一名骨幹指導、開展一堂警示教育、提供一次知識測試、組織一場交流研討”為主要內容的系統培訓，幫助引導新入職幹部盡快完成思想觀念轉變、身份角色轉換、知識技能轉化。

