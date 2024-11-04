圖為2022年5月，貝榮越（右五）帶領巡察組同志在賀州市蓮塘鎮上寺村與群眾座談，瞭解工礦廢棄地復墾項目問題。資料圖片 中評社北京11月4日電／據新華社報導，一直戰鬥在平凡崗位，但他在幹部群眾心里很不平凡。



所獲得榮譽並不算高，但他在幹部群眾心里像山一樣高。



他，就是廣西壯族自治區賀州市委巡察組組長貝榮越。今年5月12日，他因病醫治無效，生命定格在59歲。



貝榮越在紀檢監察系統戰鬥了34年，一心一意護航當地發展，推動解決群眾急難愁盼，把對黨絕對忠誠刻印在骨子里、熔鑄到血液中。即使在生命最後一刻，他依然牢記保守秘密的政治責任：“請在組織監督下，妥善處理我的11本工作筆記。”



近日，賀州市委決定，追授貝榮越同志“優秀共產黨員”稱號。



“我們就是要以高質量巡察護航高質量發展”



發展是黨執政興國的第一要務。巡察工作中，貝榮越堅決落實“發現問題、形成震懾，推動改革、促進發展”工作方針，把對黨忠誠書寫在中國式現代化廣西篇章上。



2020年5月，貝榮越帶領巡察組對某國企開展常規巡察。進駐後的最初幾天，巡察組並沒有發現什麼問題。貝榮越認真研究企業的經營狀況和廉政風險，提出“找准投資項目有效性這個口子，切進去”。

