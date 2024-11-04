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馬來西亞總理安瓦爾今起來華工作訪問
http://www.CRNTT.com   2024-11-04 10:38:00


安瓦爾總理。（圖源：人民網）
　　中評社北京11月4日電／據人民日報報導，應中方邀請，馬來西亞總理安瓦爾將於11月4日至7日來華工作訪問。

　　安瓦爾·易蔔拉欣，生於1947年8月。先後擔任馬來西亞文化、青年及體育部長，農業部長，教育部長，財政部長，副總理等職。2022年11月就任馬來西亞總理。

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