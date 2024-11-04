兩鏈一橋加速資產代幣化發展

香港作為國際金融創新的重要樞紐，在區塊鏈和代幣化領域的探索具有全球示範效應。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，香港金融科技周上，實物資產代幣化（RWA）被業內普遍認為是Web3與實體產業深度融合的關鍵。香港金管局推出的Ensemble項目沙盒成為市場關注的焦點。沙盒項目為企業在香港測試新型金融應用提供了合規環境，為推動代幣化市場發展提供了寶貴的實踐經驗。螞蟻集團旗下的螞蟻鏈首次公開展示了RWA創新平台“兩鏈一橋”。這一平台旨在加速實物資產代幣化的進程，為全球金融市場和區塊鏈技術的結合開辟新的應用場景。“兩鏈一橋”的正式亮相不僅展示了香港在Web3領域的前沿探索能力，更彰顯了新能源資產與區塊鏈技術深度結合的潛力。



筆者認為，近年隨著數字金融技術的不斷進化，實體資產的數字化和代幣化逐漸成為熱門趨勢。RWA不僅為資產流動性賦予了更高的效率，還為實體資產和金融產品的創新提供新契機。在推動這項創新的過程中，香港的國際金融中心地位將發揮重要作用，為亞太乃至全球金融市場樹立範例。



筆者認為，RWA的創新之處在於其清晰的技術架構和高效的業務邏輯。兩鏈一橋平台由“資產鏈”、“交易鏈”以及“可信跨鏈橋”三大核心組成部分構成。其中“資產鏈”主要用於將企業的實體資產在內地進行數字化和標準化，將這些資產轉化為代幣化的金融產品。這一過程不僅賦予資產更多的市場流動性，還能大幅提升資產管理的透明度和合規。“交易鏈”負責資金的通證化處理，尤其注重傳統金融機構資金的高效流轉，實現資金與資產之間的無縫對接。“可信跨鏈橋”作為連接“資產鏈”和“交易鏈”的橋梁，確保了資產與資金在不同區塊鏈網絡之間的安全流轉，保障了跨境交易的可信性與合規性。螞蟻集團Web3業務產品負責人張晨光表示，這一架構旨在解決實物資產與區塊鏈技術結合過程中的痛點，為企業提供更廣闊的融資渠道和更多樣化的投資選擇。



這些技術處置具有較強現實意義。在推動實物資產代幣化的過程中，市場對於資產真實性驗證和風險管理提出了嚴峻挑戰。針對這些問題，技術提供方依托數字孿生技術體系，提供了全面的數據可證能力和資產安全管理方案。通過區塊鏈的不可篡改性，確保了每筆資產在上鏈過程中的透明度與可信度，從而為投資者提供了可靠的資產信息。

