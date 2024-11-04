神舟十八號航天員乘組平安抵京

上圖：11月4日1時24分，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。中圖：神舟十八號載人飛船返回艙著陸瞬間。下圖：神十八乘組準備出艙。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，11月4日1時24分，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認航天員葉光富、李聰、李廣蘇身體狀態良好，神舟十八號載人飛行任務取得圓滿成功。



據中國載人航天工程辦公室介紹，0時34分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十八號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。之後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康。



在天宮空間站工作半年多，神舟十八號航天員乘組突破多個“首次”。神舟十八號航天員乘組在軌期間開展了百餘項科學實驗和試驗，進行了兩次太空出艙作業，還首次在中國空間站進行了“太空養魚”實驗。據報導，航天員們收集了水樣、魚卵等實驗樣本，這些樣本將隨著神舟十八號一同回到地球，為中國科學家研究脊椎動物在太空生活提供數據支撐。



此外，神十八乘組分別在5月和7月完成兩次太空出艙任務，完成了空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢等任務。乘組按計劃完成多項空間科學實驗和試驗任務，他們進行了中國首次在軌水生生態研究也就是“太空養魚”項目，航天員發現斑馬魚在微重力下，表現出腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。



東風著陸場高配置迎接



分離前，神舟十八號航天員乘組在地面人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，與神舟十九號乘組完成了工作交接。



據報導，神十八此次返回任務依舊採取的是“空中搜救航天員 地面處置返回艙”的搜救模式。參加任務的有5架直升機：1架指揮機、1架通信機、1架醫監醫救機，還有2架醫療救護機。其中，指揮機加裝了搜索引導系統，主要承擔搜索、指揮、通訊功能，屆時將最先找到神舟十八號返回艙，實現“艙落機臨”；通信機主要負責著陸場與北京指控中心的通信通聯，並與指揮機互為備份。