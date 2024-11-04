李希對意大利進行正式友好訪問

應意大利參議院邀請，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希10月30日至11月2日率中共代表團對意大利進行正式友好訪問。這是當地時間10月31日，李希在羅馬會見意大利參議長拉魯薩。（圖源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社消息，應意大利參議院邀請，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希10月30日至11月2日率中共代表團對意大利進行正式友好訪問，在羅馬分別會見意大利參議長拉魯薩、政府副總理兼外長塔亞尼。



李希表示，中國和意大利同為文明古國，古絲綢之路將遠隔萬里的兩國聯繫在一起。今年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年，習近平主席7月同來華訪問的梅洛尼總理成功會晤，為兩國關係未來發展指明方向。雙方要落實好兩國領導人達成的重要共識，推動構建更加成熟穩定、更加富有成果的中意全面戰略夥伴關係。中方願同意方共同落實中意關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，深化政治互信，堅持開放共贏，拓展傳統領域以及綠色能源、數字經濟、人工智能等新興領域互利合作，密切人文交流，加強在聯合國和二十國集團等多邊機制中的溝通協作，實現新時代中意關係更好發展。



李希表示，中歐在維護多邊主義、應對氣候變化、推動世界經濟復甦等問題上有廣泛共同利益。中方主張按照務實、平衡的原則，通過磋商尋求相關經貿問題的解決方案。希望意方以開放態度從長遠角度看待中歐經貿關係，為中歐協商談判發揮建設性作用。中方願同包括意大利在內的歐洲各國共同努力，推動中歐關係健康穩定發展。



李希表示，中共十八大以來，習近平總書記親自領導力度空前、史無前例的反腐敗鬥爭，取得壓倒性勝利並全面鞏固，人民群眾更加信賴和擁護中國共產黨。中共二十屆三中全會就全面從嚴治黨和反腐敗工作作出進一步部署。我們將堅持走依靠制度優勢、法治優勢的中國特色反腐敗之路，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，實現標本兼治、系統治理。中方願同意方深化治國理政經驗交流，加強反腐敗合作。