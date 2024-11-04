美政經不明朗　美債拋售加劇

美國政經前景不明朗，無論誰當總統，都難以走出印鈔發債的困局，恐出現股匯債市齊跌局面。（大公報） 中評社香港11月4日電／大公報報導，美國總統大選前夕，金融市場暗流汹湧，即使上月非農就業數據比預期差，持續減息預期升溫，但美國國債仍然照跌，似乎市場對美國債務失控、經濟前景感到極度不安，憂心超級風暴將至。



華爾街股市後勁不繼，標普500指數年內漲幅被港股超越。近月美債息不斷攀升，企業融資成本續升，美債價下跌、債息抽高，正拖累美股，投資者要做好風險管理。



債市沽壓沉重 恐現世紀跌浪



上月非農新增職位僅1.2萬個，遠遜預期，減息預期升溫，但美債繼續下跌，上月美國債價格指數累跌2.4%，逾兩年最大。自聯儲局9月啟動以來，美債價卻出現不升反跌行情，而且跌勢急，正邁向1995年以來最大跌浪，當年債息在一年內大升1厘。目前美國債跌勢，有如上世紀九十年代，2年期債息由9月中的3.6厘大升至4.17厘，10年期債息則由3.65厘衝上4.36厘。至於30年期國債息亦由3.9厘抽升至4.55厘。換言之，美國長期國債息在兩個月內大升約0.6厘，美債價恐現本世紀以來最大跌浪。由於美國信貸成本快速回升，對金融市場以至實體經濟產生負面衝擊，市場對美國經濟安全著陸過於樂觀，尤其是美國公共債務規模超逾35萬億美元，每年債務利息支出超逾萬億元，美國長債息有可能升越5厘，距離債務爆煲的觸發點不遠。



大選變數難測 股神沽貨套現



其實，美國政經前景不明朗，正逐步將美債推向懸崖。美國總統大選，預期共和及民主兩黨得票將非常接近，雙方都有可能不認輸，加上無論誰當上總統，都難以走出狂印鈔票、增發國債的困局，結果就是通脹惡化，尤其是特朗普推行經貿政治化，以大幅加征關稅作政治工具，美國最終可能出現惡性通脹，陷入嚴重的滯脹危機，難逃股匯債市齊跌的厄運，股神巴菲特旗下巴郡也走為上著，在上季減持140多億美元蘋果公司股份。目前聯儲局減息路線圖並不明確，聯儲局主席鮑威爾可能將焦點由經濟失速轉向通脹問題，已有華爾街大行預測美息有可能掉頭回升。



美元地位削弱 美債危機不遠



由於全球去美元步伐加快，金磚國家推進本幣結算交易，研究建立跨境支付體系，未來美元國際地位進一步被削弱。根據特許金融分析師協會（CFA）最新調查，約三分之二受訪者對美國財政可持續性表示憂慮，美元可能在5至15年內失去國際儲備貨幣地位，由此全球對美元信心動搖。事實上，當前國際金融體系，資金進出十分便捷，美元、美債崩潰可以在一夜間出現。因此，美元資產並不安全，促使全球逐步降低對美元依賴，降低美債持倉成為長期趨勢。



目前全球持續看淡美元，美國債形成易跌難升格局，美債爆煲不是遙遠的事情。