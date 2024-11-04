未來科學大獎　獲獎者冀更多年輕人追求科學

一眾得獎者合照。（大會供圖） 中評社香港11月4日電／香港文匯報報導，2024未來科學大獎頒獎典禮3日於灣仔會展舉行，“生命科學獎”、“物質科學獎”及“數學與計算機科學獎”四名獲獎者親臨香港領獎，約500名嘉賓共同見證獲獎者的榮耀時刻，熱鬧非凡。



“生命科學獎”獲獎者鄧宏魁開創利用化學方法將體細胞重編程為多能幹細胞，改變細胞命運和狀態。他形容大獎是一個新起點，希望化學重編程細胞療法可以走到傳統藥物觸及不到的地方，為未來醫學作出更多、更大、更重要的貢獻。



“物質科學獎”兩名獲獎者張濤及李亞棟致力推動“單原子催化”的發展，為認知異相金屬催化劑的活性位點打開全新局面。張濤感謝團隊過去數十年的共同努力和汗水，澆灌出“單原子催化”這一中國人原創的科學概念。李亞棟則稱讚改革開放促成科學以至人類文明的進步，期盼單原子催化技術能實現工業化，產生經濟效益，造福人類。



“數學與計算機科學獎”獲獎者孫斌勇在李群表示論上作出傑出貢獻。他認為，未來科學大獎通過民間力量設立獎勵，可以有重大影響和良好聲譽，鼓勵更多人投身科學研究，推動中國科學的進一步發展。



未來科學大獎由香港未來科學大獎基金會於2016年設立，是一個由科學家和企業家群體共同發起的民間科學獎項，旨在獎勵在中國內地、香港、澳門和台灣取得傑出科學成果的科學家，未來科學大獎被國際科學雜誌《Nature》譽為“中國的諾貝爾獎”，設有“生命科學獎”、“物質科學獎”和“數學與計算機科學獎”三大獎項，單項獎金100萬美元。