富權：柯文哲延押與“橘子”滯日的辯證關係

中評社香港11月4日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：柯文哲延押與“橘子”滯日的辯證關係。以下為文章內容。



台北地方法院羈押庭昨日就台北地檢署偵辦京華城貪污案，聲請延長羈押民眾黨主席柯文哲案由開庭，經審理後，台北地院以柯文哲涉《貪污治罪條例》罪嫌重大，又有“橘子”許芷瑜遭通緝及共犯未到案，仍有羈押原因及必要，裁定柯文哲延長羈押兩個月至明年一月五日，亦即柯文哲必須在土城看守所內“迎接二零零五年新年”。而且除柯文哲被延押至明年一月之外，沈慶京等三人也於日前遭裁定延押到十二月底，全案預計年底前起訴，屆時移審法院後再由法官決定是否續押柯文哲。



實際上，雖然《刑事訴訟法》規定，偵查中的延長羈押以一次為限；但還有在審判中的延長羈押，若所犯最重本刑為十年有期徒刑以下者，第一審、第二審以延押三次為限，第三審以延押一次為限。如果檢方能夠掌握足夠證據起訴柯文哲等人，在台北地方法院開庭審理後，還將可以繼續聲請延押案中各位被告，羈押期總共長達一年半。



而僅僅在一年之前，正是柯文哲意氣風發，睥睨一切，聲稱自己的民調高於侯有宜甚至賴清德，因而準備進駐“總統府”坐上“龍椅”之時。兩相對比，真是天意弄人。否則，如果他是願意實行“藍白配”的話，就不但將能夠實現“下架民進黨”的夙願，而且雖然依法不能像“總統”那樣可以享受刑事豁免權，但畢竟按照“藍白合六點協議”，黃國昌已經擔任“法務部長”，而按照台灣地區的政治和司法體制，全台的檢調系統由“法務部”節制，因而也可在四年以至八年任期內免受今次的牢籠之災。

